Песков заявил об отсутствии официальных каналов связи с Украиной

У Москвы и Киева сейчас нет официальных каналов общения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос журналистов о том, было ли получено «официальное письмо» Владимира Зеленского по официальным каналам.