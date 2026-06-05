Песков заявил об отсутствии официальных каналов связи с Украиной
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У Москвы и Киева сейчас нет официальных каналов общения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос журналистов о том, было ли получено «официальное письмо» Владимира Зеленского по официальным каналам.
«У нас нет официальных каналов с Украиной», — сказал Песков. Других деталей о возможной передаче документа он не привёл.
Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться и завершить конфликт. В Кремле до этого заявляли, что видели документ, однако Путин пока не успел с ним ознакомиться.
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