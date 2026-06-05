Путин получил доклад о реакции мировых лидеров на послание Зеленского

Президенту России Владимиру Путину сообщили о реакции зарубежных лидеров на открытое письмо Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» на полях ПМЭФ.

«Доложили о разных реакциях мировых лидеров на это [открытое письмо Зеленского]», — сказал Песков.