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Регион
5 июня, 09:34

Путин получил доклад о реакции мировых лидеров на послание Зеленского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенту России Владимиру Путину сообщили о реакции зарубежных лидеров на открытое письмо Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» на полях ПМЭФ.

«Доложили о разных реакциях мировых лидеров на это [открытое письмо Зеленского]», — сказал Песков.

«Не буду забегать вперёд»: Песков высказался о реакции Путина на письмо Зеленского
«Не буду забегать вперёд»: Песков высказался о реакции Путина на письмо Зеленского

Ранее он сообщил, что Путин получил это послание ночью и уже ознакомился с его содержанием. Таким образом, в Кремле подтвердили: обращение Зеленского не осталось без внимания, а международный отклик на него также был доведен до президента России. Вчера вечером было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфликт.

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Полина Никифорова
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