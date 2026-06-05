Путин получил доклад о реакции мировых лидеров на послание Зеленского
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Президенту России Владимиру Путину сообщили о реакции зарубежных лидеров на открытое письмо Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» на полях ПМЭФ.
«Доложили о разных реакциях мировых лидеров на это [открытое письмо Зеленского]», — сказал Песков.
Ранее он сообщил, что Путин получил это послание ночью и уже ознакомился с его содержанием. Таким образом, в Кремле подтвердили: обращение Зеленского не осталось без внимания, а международный отклик на него также был доведен до президента России. Вчера вечером было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфликт.
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