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5 июня, 11:18

В МИД заявили, что европейские спонсоры настраивают Киев против переговоров с РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил с заявлением на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат затронул вопрос переговорного процесса между Москвой и Киевом.

По его словам, риторика Владимира Зеленского свидетельствует о нежелании украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта.

«Такая риторика — следствие идеологической обработки Украины со стороны её спонсоров: Великобритании и Европейского союза», — заметил замглавы МИД в беседе с «Лентой.ру».

В МИД РФ заявили, что Зеленский своими словами подтверждает отказ от мира
В МИД РФ заявили, что Зеленский своими словами подтверждает отказ от мира

Напомним, ранее Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, в котором предложил Путину личную встречу. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в Москве.

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Дарья Нарыкова
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