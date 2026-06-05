В МИД заявили, что европейские спонсоры настраивают Киев против переговоров с РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил с заявлением на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат затронул вопрос переговорного процесса между Москвой и Киевом.
По его словам, риторика Владимира Зеленского свидетельствует о нежелании украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта.
«Такая риторика — следствие идеологической обработки Украины со стороны её спонсоров: Великобритании и Европейского союза», — заметил замглавы МИД в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, ранее Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, в котором предложил Путину личную встречу. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в Москве.
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