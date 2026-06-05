Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил с заявлением на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат затронул вопрос переговорного процесса между Москвой и Киевом.

По его словам, риторика Владимира Зеленского свидетельствует о нежелании украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта.

«Такая риторика — следствие идеологической обработки Украины со стороны её спонсоров: Великобритании и Европейского союза», — заметил замглавы МИД в беседе с «Лентой.ру».