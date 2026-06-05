Приглашение Зеленскому приехать в Москву ещё остаётся в силе, заявили в Кремле
В Кремле напомнили, что Зеленский всё ещё может приехать в Москву для переговоров
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Приглашение Владимиру Зеленскому приехать в Москву, если он хочет переговоров, остаётся в силе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.
Представителя Кремля спросили, можно ли считать, что после выступления Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ это предложение было отозвано. Напомним, глава государства заявил, что не видит смысла во встрече с главкой киевского режима.
«Нельзя. Об этом президент не говорил. <...> Вы за президента не договаривайте», — сказал Песков.
Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический или пиар-ход. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ.
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