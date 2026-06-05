Приглашение Зеленскому приехать в Москву ещё остаётся в силе, заявили в Кремле

Приглашение Владимиру Зеленскому приехать в Москву, если он хочет переговоров, остаётся в силе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

Представителя Кремля спросили, можно ли считать, что после выступления Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ это предложение было отозвано. Напомним, глава государства заявил, что не видит смысла во встрече с главкой киевского режима.

«Нельзя. Об этом президент не говорил. <...> Вы за президента не договаривайте», — сказал Песков.