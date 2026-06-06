New York Post: Смерть Халка Хогана наступила по естественным причинам

Полиция во Флориде пришла к выводу, что смерть рестлера Халка Хогана носила естественный характер. Проверка обстоятельств заняла почти 11 месяцев и завершилась закрытием вопроса об уголовной версии, сообщает New York Post.

По данным департамента полиции Клируотера, в ходе работы над делом специалисты опросили свидетелей и изучили различные записи, относящиеся к периоду, когда наступила смерть. Собранные материалы не дали оснований подозревать вмешательство третьих лиц или иные противоправные действия.

Следствие квалифицировало произошедшее как «естественную смерть при отсутствии признаков насилия». Отдельно отмечено, что значимым фактором в установлении картины событий стало сотрудничество семьи Боллеа — Скай, Ника и Брук — а также их адвоката Кевина Хейслетта. По оценке правоохранителей, предоставленные ими сведения и доступ к личным материалам позволили восполнить необходимые детали.