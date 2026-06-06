New York Post: Смерть Халка Хогана наступила по естественным причинам
Обложка © X / Hulk Hogan
Полиция во Флориде пришла к выводу, что смерть рестлера Халка Хогана носила естественный характер. Проверка обстоятельств заняла почти 11 месяцев и завершилась закрытием вопроса об уголовной версии, сообщает New York Post.
По данным департамента полиции Клируотера, в ходе работы над делом специалисты опросили свидетелей и изучили различные записи, относящиеся к периоду, когда наступила смерть. Собранные материалы не дали оснований подозревать вмешательство третьих лиц или иные противоправные действия.
Следствие квалифицировало произошедшее как «естественную смерть при отсутствии признаков насилия». Отдельно отмечено, что значимым фактором в установлении картины событий стало сотрудничество семьи Боллеа — Скай, Ника и Брук — а также их адвоката Кевина Хейслетта. По оценке правоохранителей, предоставленные ими сведения и доступ к личным материалам позволили восполнить необходимые детали.
Напомним, 24 июля 2025 года стало известно о смерти Халка Хогана. Слухи о его проблемах со здоровьем циркулировали давно, но супруга утверждала, что всё в порядке. Позднее выяснилось, что причиной смерти стала остановка сердца. В августе дочь рестлера высказала предположение, что смерть могла наступить из-за врачебной ошибки во время операции. Во время процедуры был задет диафрагмальный нерв, который отвечает за дыхание. Наличие эрготерапевта рядом с Рокки Хоганом в момент, когда у него остановилось сердце, вызвало дополнительные вопросы у следствия.
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