Политик Галлоуэй высказался о получении гражданства РФ после критики Лондона

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пожаловался на преследование со стороны британских властей. Тем не менее он отметил, что пока не планирует получать гражданство России.

По словам политика, Лондон сделали очень трудным возвращение в страну для него и его семьи. Он подчеркнул, что не хотел бы менять гражданство, однако допустил, что в будущем может произойти всё что угодно.

«Я остаюсь британцем, даже если я в изгнании. Я избран депутатом британской политической партии. Я — британец и всегда им буду», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, Джордж Гэллоуэй после пленарного заседания ПМЭФ назвал президента РФ Владимира Путина мастером, особо отметив мудрость его речи, а также качество и продолжительность вопросов и ответов. По его словам, ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с такой сессией.