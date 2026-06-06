Самолёт Turkish Airlines экстренно сел в Финляндии из-за атаки БПЛА на Петербург

Самолёт Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту Хельсинки. Вылетел он около 01:25 ночи в субботу, а через четыре часа приземлился в Финляндии, следует из данных сервиса Flightradar.