Самолёт Turkish Airlines экстренно сел в Финляндии из-за атаки БПЛА на Петербург
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Самолёт Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту Хельсинки. Вылетел он около 01:25 ночи в субботу, а через четыре часа приземлился в Финляндии, следует из данных сервиса Flightradar.
По данным телерадиокомпании Yle, позже утром борт продолжил полёт и покинул финское воздушное пространство.
Ранее Росавиация временно ограничила работу Пулково для безопасности полётов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 144 беспилотника. Разрушений нет, за помощью обратились четыре человека, одного госпитализировали.
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