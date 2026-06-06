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Регион
6 июня, 12:58

Самолёт Turkish Airlines экстренно сел в Финляндии из-за атаки БПЛА на Петербург

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту Хельсинки. Вылетел он около 01:25 ночи в субботу, а через четыре часа приземлился в Финляндии, следует из данных сервиса Flightradar.

По данным телерадиокомпании Yle, позже утром борт продолжил полёт и покинул финское воздушное пространство.

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Ранее Росавиация временно ограничила работу Пулково для безопасности полётов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 144 беспилотника. Разрушений нет, за помощью обратились четыре человека, одного госпитализировали.

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Наталья Афонина
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