Румынский депутат раскрыла содержание письма Путину
Депутат Шошоакэ написала Путину о желании румын дружить с Россией
Диана Шошоакэ. Обложка © Пресс-служба партии S.O.S
Лидер румынской оппозиционной партии «SOS Румыния» и депутат Европарламента Диана Шошоакэ обратилась к президенту России Владимиру Путину. Политик направила письмо, в котором изложила позицию граждан Румынии по поводу отношений с Москвой.
«Мы стремимся к миру и дружественным отношениям», — сказала она РИА «Новости» о сути письма.
Шошоакэ отметила, что в ответном послании ей выразили благодарность за обращение.
На пленарном заседании ПМЭФ политик лично обратилась к российскому лидеру. Она подчеркнула, что румынский народ не поддерживает Украину в текущем конфликте. По её словам, граждане Румынии не испытывают враждебности к России и хотят мира с РФ. Шошоакэ также заявила, что румынское общество выступает против оказания помощи Украине. Люди не хотят направлять Киеву финансовую или военную поддержку. Депутат добавила, что реальное управление страной осуществляет Брюссель, а не избранные представители румынского народа.
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