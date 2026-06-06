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6 июня, 18:15

Румынский депутат раскрыла содержание письма Путину

Депутат Шошоакэ написала Путину о желании румын дружить с Россией

Диана Шошоакэ. Обложка © Пресс-служба партии S.O.S

Диана Шошоакэ. Обложка © Пресс-служба партии S.O.S

Лидер румынской оппозиционной партии «SOS Румыния» и депутат Европарламента Диана Шошоакэ обратилась к президенту России Владимиру Путину. Политик направила письмо, в котором изложила позицию граждан Румынии по поводу отношений с Москвой.

«Мы стремимся к миру и дружественным отношениям», сказала она РИА «Новости» о сути письма.

Шошоакэ отметила, что в ответном послании ей выразили благодарность за обращение.

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На пленарном заседании ПМЭФ политик лично обратилась к российскому лидеру. Она подчеркнула, что румынский народ не поддерживает Украину в текущем конфликте. По её словам, граждане Румынии не испытывают враждебности к России и хотят мира с РФ. Шошоакэ также заявила, что румынское общество выступает против оказания помощи Украине. Люди не хотят направлять Киеву финансовую или военную поддержку. Депутат добавила, что реальное управление страной осуществляет Брюссель, а не избранные представители румынского народа.

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Лия Мурадьян
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