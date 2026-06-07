Тобольский блогер Вадим Калина стал жертвой мошенников на «Госуслугах»

Блогер из Тобольска Вадим Калина стал жертвой мошенников, которые зарегистрировали его на «Госуслугах», хотя он никогда не пользовался порталом по личным соображениям, а затем оформили на его имя несколько сим-карт у разных операторов и заказали электронную подпись.

По словам мужчины, в компаниях ему сообщили, что номера были оформлены в Барнауле, скорее всего, именно через сайт «Госуслуг», а в МФЦ подтвердили, что аккаунт на его имя действительно существует и был создан 28 мая. Сразу после регистрации злоумышленники заказали несколько сим-карт и электронную подпись, которая необходима для совершения регистрационных действий, вплоть до продажи недвижимости.

«Я сразу установил самозапрет на всё, что можно: оформление сим-карт, сделки с недвижимостью, кредиты и т.д. Написал заявление в полицию и сообщил о ситуации в интернет-приёмную ФСБ», — отметил собеседник URA.ru.