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7 июня, 09:55

Тобольский блогер Вадим Калина стал жертвой мошенников на «Госуслугах»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Блогер из Тобольска Вадим Калина стал жертвой мошенников, которые зарегистрировали его на «Госуслугах», хотя он никогда не пользовался порталом по личным соображениям, а затем оформили на его имя несколько сим-карт у разных операторов и заказали электронную подпись.

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По словам мужчины, в компаниях ему сообщили, что номера были оформлены в Барнауле, скорее всего, именно через сайт «Госуслуг», а в МФЦ подтвердили, что аккаунт на его имя действительно существует и был создан 28 мая. Сразу после регистрации злоумышленники заказали несколько сим-карт и электронную подпись, которая необходима для совершения регистрационных действий, вплоть до продажи недвижимости.

«Я сразу установил самозапрет на всё, что можно: оформление сим-карт, сделки с недвижимостью, кредиты и т.д. Написал заявление в полицию и сообщил о ситуации в интернет-приёмную ФСБ», — отметил собеседник URA.ru.

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Борис Эльфанд
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