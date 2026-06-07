«Мы, бюрократы, всё делаем так»: Песков рассказал, как к Путину попало письмо Зеленского

Послание Владимира Зеленского было передано президенту РФ Владимиру Путину в соответствии с установленной процедурой. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как именно письмо попало к главе государства.