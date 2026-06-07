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7 июня, 10:05

«Мы, бюрократы, всё делаем так»: Песков рассказал, как к Путину попало письмо Зеленского

Песков: Письмо Зеленского было передано Путину в установленном порядке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Послание Владимира Зеленского было передано президенту РФ Владимиру Путину в соответствии с установленной процедурой. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как именно письмо попало к главе государства.

«В установленном порядке… Служебный [порядок]. Мы, бюрократы, всё делаем в установленном порядке», — отметил представитель Кремля, пояснив, что такие процедуры проходят довольно буднично.

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Ранее Владимир Зеленский в открытом обращении предложил президенту России провести личную встречу, объявить полное прекращение огня на время переговоров и обменяться пленными по схеме «всех на всех». Путин счёл неправильным его переход к публичным дискуссиям. Президент РФ ответил, что в «открытом письме» украинского политика сквозит хамство. СМИ утверждают, что глава киевского режима был взбешён отказом лидера РФ.

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