«Мы, бюрократы, всё делаем так»: Песков рассказал, как к Путину попало письмо Зеленского
Песков: Письмо Зеленского было передано Путину в установленном порядке
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Послание Владимира Зеленского было передано президенту РФ Владимиру Путину в соответствии с установленной процедурой. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как именно письмо попало к главе государства.
«В установленном порядке… Служебный [порядок]. Мы, бюрократы, всё делаем в установленном порядке», — отметил представитель Кремля, пояснив, что такие процедуры проходят довольно буднично.
Ранее Владимир Зеленский в открытом обращении предложил президенту России провести личную встречу, объявить полное прекращение огня на время переговоров и обменяться пленными по схеме «всех на всех». Путин счёл неправильным его переход к публичным дискуссиям. Президент РФ ответил, что в «открытом письме» украинского политика сквозит хамство. СМИ утверждают, что глава киевского режима был взбешён отказом лидера РФ.
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