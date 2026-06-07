Россия отмечает для себя, что Вашингтон по-прежнему открыто говорит о поддержке киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным, комментируя заявления госсекретаря США Марко Рубио.

«Мы это принимаем во внимание. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции. Но в целом, конечно, мы видим, что президент [США] прямо действительно искренне хотел бы завершения этой войны. И мы ценим эту его искренность и вот эту его политическую волю», — отметил представитель Кремля.

Рубио официально подтвердил, что Вашингтон остаётся на стороне Киева. Он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины являются самыми мощными в Европе благодаря боевому опыту. Госсек США анонсировал новые пакеты помощи Киеву и санкционное давление на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что американский лидер Дональд Трамп действительно стремится к урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, это заметно не только по позиции американского лидера, но и по действиям отдельных участников его команды. При этом в Кремле отмечали, что США по-прежнему придерживаются линии бывшего президента Джо Байдена по Украине, хотя в нынешнем подходе Вашингтона есть отдельные нюансы.