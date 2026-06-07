Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме для нормализации расписания

Сотрудники сочинского аэропорта и авиакомпаний перешли на усиленный режим, чтобы вернуть расписание в норму. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С начала 7 июня специалисты обслужили 109 прибывающих и 102 вылетающих рейса. В авиагавани подчеркнули: обстановка спокойная, все процессы — от регистрации до посадки — идут штатно.

6 июня ограничения в аэропорту Сочи вводились пять раз, 7 июня — один раз.