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7 июня, 14:23

Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме для нормализации расписания

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники сочинского аэропорта и авиакомпаний перешли на усиленный режим, чтобы вернуть расписание в норму. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С начала 7 июня специалисты обслужили 109 прибывающих и 102 вылетающих рейса. В авиагавани подчеркнули: обстановка спокойная, все процессы — от регистрации до посадки — идут штатно.

6 июня ограничения в аэропорту Сочи вводились пять раз, 7 июня — один раз.

34 рейса задержаны и шесть отменены в аэропорту Пулково
34 рейса задержаны и шесть отменены в аэропорту Пулково

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сочи обломки беспилотника рухнули на проезжую часть и разбили окна в автобусе с людьми. В результате происшествия никто не получил ранений. Однако в местном аэропорту из-за дронов задержали 118 рейсов. Тысячи туристов были вынуждены ждать вылет в авиагавани.

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Владимир Озеров
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