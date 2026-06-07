Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме для нормализации расписания
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Сотрудники сочинского аэропорта и авиакомпаний перешли на усиленный режим, чтобы вернуть расписание в норму. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
С начала 7 июня специалисты обслужили 109 прибывающих и 102 вылетающих рейса. В авиагавани подчеркнули: обстановка спокойная, все процессы — от регистрации до посадки — идут штатно.
6 июня ограничения в аэропорту Сочи вводились пять раз, 7 июня — один раз.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Сочи обломки беспилотника рухнули на проезжую часть и разбили окна в автобусе с людьми. В результате происшествия никто не получил ранений. Однако в местном аэропорту из-за дронов задержали 118 рейсов. Тысячи туристов были вынуждены ждать вылет в авиагавани.
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