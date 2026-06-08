Вибрация, глянец и ванна: В Роскачестве раскрыли секреты выбора сладкого арбуза в июне

Наступило лето, и на прилавках уже появились арбузы. В пресс-службе Роскачества рассказали Life.ru, насколько сладкими могут быть июньские плоды и на какие признаки стоит обратить внимание при покупке.

«Для большинства людей вкусный арбуз — значит сладкий. На вкус арбуза влияют не только его зрелость, но и выбранный сорт. О том, что у арбузов много сортов, люди порой забывают: для них несладкий арбуз — значит неспелый», — отметили в Роскачестве.

Арбузы ранних сортов созревают быстрее, но получают меньше солнечного света. Поэтому они обычно менее крупные — около 7–10 килограммов — и уступают поздним сортам по сладости. Кроме того, такие плоды хранятся недолго, всего одну-две недели. Чтобы увеличить срок хранения и снизить риск повреждений при перевозке, их нередко собирают слегка недозревшими.

Исследования Роскачества прошлых лет показали, что содержание сухих веществ — то есть сахаров — в ранних арбузах было сравнительно невысоким. Для сладкого арбуза этот показатель должен составлять не менее 11%: 11–12% считается средней сладостью, а около 14% — высокой. При этом ни один из ранних образцов не достиг даже минимального показателя зрелости.

Впрочем, среди июньских арбузов встречаются и импортные плоды — например, из Турции или Ирана. Такие арбузы вполне могут оказаться зрелыми. Однако их вкус не всегда соответствует привычным для российских покупателей представлениям о сладости, что не говорит о низком качестве продукта.

В Роскачестве советуют использовать несколько проверенных признаков:

Постучите по арбузу. Звук должен быть не глухим и не слишком звонким, а гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук может указывать на перезрелость, а слишком звонкий — на незрелость плода.

Осмотрите корку. У спелого арбуза она обычно более матовая. Сильный глянец может говорить о том, что плод ещё не дозрел.

Найдите земляное пятно. Оно должно быть ярко-жёлтым и единственным. Чем насыщеннее его цвет, тем выше вероятность, что арбуз собрали вовремя.

Уже дома можно провести дополнительную проверку, опустив арбуз в ванну с водой. В Роскачестве отмечают, что плод не должен тонуть. Если он идёт ко дну, это может свидетельствовать о перезрелости.

При этом специалисты советуют не ориентироваться на хвостик. Даже если арбуз был сорван с зелёным хвостом, за три-четыре дня транспортировки он всё равно успеет высохнуть. Не стоит также пытаться определить качество плода по характерному хрусту при сжатии: такой звук арбуз издаёт лишь один раз и зачастую «хрустит» ещё во время перевозки.

Отдельное опасение покупателей связано с нитратами. Однако исследования Роскачества показали, что их содержание в проверенных арбузах не превышало допустимых норм. Это касалось продукции из супермаркетов, рынков и даже придорожных торговых точек. Главное правило перед употреблением — тщательно вымыть плод.

«Если предпочитаете делать покупки на рынке, важно не забывать о своих правах. Каждый покупатель имеет право попросить продавца продемонстрировать сертификаты соответствия и безопасности на товары, которые он продаёт. Если на рынке используются измерительные приборы для продажи весового товара, в доступном для покупателей месте должны быть установлены контрольные приборы, выполняющие аналогичные функции», — напомнили в Роскачестве.

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