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8 июня, 11:28

«Чуть не умереть не входило в планы»: Симона Байлз рассказала о страшной неделе

Симона Байлз рассказала, что оказалась в смертельной опасности на прошлой неделе

Симона Байлз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simonebiles

Симона Байлз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simonebiles

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что на этой неделе пережила серьёзную медицинскую ситуацию. По её словам, это был один из самых страшных моментов в жизни. Подробности случившегося спортсменка раскрывать не стала. В сторис в социальной сети она написала, что обычно не делится такими личными вещами, потому что ценит приватность.

Тревожный пост Симоны Байлз. Скришот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simonebiles

Тревожный пост Симоны Байлз. Скришот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simonebiles

«Но почти умереть не входило в мои планы на эту неделю», — написала Байлз.

Гимнастка также сообщила, что последние дни провела в постели и отдыхала. Она обещала позже объяснить, что произошло. Байлз поблагодарила близких, которые писали ей, навещали, присылали цветы и поддерживали после случившегося.

На опубликованных кадрах спортсменка показала руку с медицинскими браслетами, букеты цветов, кровать с двумя собаками и снимок с показателями сердечного ритма.

Симоне Байлз 29 лет. Она считается самой титулованной гимнасткой в истории Олимпийских игр: на её счету 11 олимпийских медалей, семь из них — золотые. Кроме того, спортсменка завоевала 30 медалей чемпионатов мира.

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Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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