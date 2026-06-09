В Дагестане ликвидировали пожар на газопроводе

Спасатели ликвидировали открытое горение, возникшее на участке магистрального газопровода Моздок — Казимагомед в Дагестане. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в 21:41 по московскому времени. Полностью пожар потушили к 22:40. Ранее сотрудники экстренных служб завершили контролируемое выгорание остатков газа на перекрытом участке трубопровода. В МЧС уточнили, что этот процесс закончился в 21:10 мск.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Всего в работах участвовали 44 человека и 12 единиц техники, включая 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники ведомства. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

После завершения противопожарных мероприятий специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам.