В Дагестане ликвидировали пожар на газопроводе
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Спасатели ликвидировали открытое горение, возникшее на участке магистрального газопровода Моздок — Казимагомед в Дагестане. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в 21:41 по московскому времени. Полностью пожар потушили к 22:40. Ранее сотрудники экстренных служб завершили контролируемое выгорание остатков газа на перекрытом участке трубопровода. В МЧС уточнили, что этот процесс закончился в 21:10 мск.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Всего в работах участвовали 44 человека и 12 единиц техники, включая 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники ведомства. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
После завершения противопожарных мероприятий специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам.
Ранее Life.ru писал, что жители села Нижний Чирюрт в Дагестане начали возвращаться в свои дома после происшествия на магистральном газопроводе. Обстановка в Кизилюртовском районе стабилизировалась. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. После пожара начала работать горячая линия.
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