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Регион
9 июня, 20:35

После пожара на газопроводе в Дагестане сохраняется трёхсуточный запас газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Запаса газа после происшествия на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана хватит на трое суток. Об этом говорится в заявлении МЧС по региону.

«Запас газа имеется на трое суток. Давление в газопроводе — 43 кг/см3», — сказано в заявлении.

Из-за инцидента газоснабжение временно прекратят. В ближайшие сутки без топлива останутся жители города Кизилюрт, а также население сёл Кизилюртовского и Кумторкалинского районов. Об этом сообщила администрация городского округа в своём Telegram-канале. В мэрии отметили, что все службы мобилизованы и работают в усиленном режиме, несмотря на позднее время.

Стала известна предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане
Стала известна предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане

Ранее Life.ru писал, что жители села Нижний Чирюрт в Дагестане начали возвращаться в свои дома после происшествия на магистральном газопроводе. Обстановка в Кизилюртовском районе стабилизировалась. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. После пожара начала работать горячая линия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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