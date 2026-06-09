После пожара на газопроводе в Дагестане сохраняется трёхсуточный запас газа

Запаса газа после происшествия на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана хватит на трое суток. Об этом говорится в заявлении МЧС по региону.

Из-за инцидента газоснабжение временно прекратят. В ближайшие сутки без топлива останутся жители города Кизилюрт, а также население сёл Кизилюртовского и Кумторкалинского районов. Об этом сообщила администрация городского округа в своём Telegram-канале. В мэрии отметили, что все службы мобилизованы и работают в усиленном режиме, несмотря на позднее время.