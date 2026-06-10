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Регион
10 июня, 00:27

Американские военные начали вторую волну ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Американские военные приступили ко второй волне атак на иранские системы противовоздушной обороны и радиолокационные станции. Об этом в социальной сети X сообщил журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на представителя администрации США.

По сведениям источника, Штаты «осуществляют сейчас вторую волну ударов по системам ПВО и радарам в Иране». Детали о масштабах и точных целях ударов пока не раскрываются.

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Напомним, ВС США начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт AH-64 Apache. Позднее США нанесли удары по нескольким иранским батареям противовоздушной обороны и радиолокационным станциям в районе Ормузского пролива. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.

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Виталий Приходько
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