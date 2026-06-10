Американские военные начали вторую волну ударов по Ирану

Американские военные приступили ко второй волне атак на иранские системы противовоздушной обороны и радиолокационные станции. Об этом в социальной сети X сообщил журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на представителя администрации США.

По сведениям источника, Штаты «осуществляют сейчас вторую волну ударов по системам ПВО и радарам в Иране». Детали о масштабах и точных целях ударов пока не раскрываются.