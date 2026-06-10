Семью Усольцевых ищут в горах: Новые детали масштабной операции в красноярской тайге
Спасатели обыскали пещеру у горы Мальвинка и 50 км тайги в поисках Усольцевых
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Спасатели, которые ищут пропавшую под Красноярском семью Усольцевых, обследовали пещеру у горы Мальвинка и больше 50 квадратных километров горной тайги. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».
С 4 по 9 июня дополнительные поиски вела сводная группа спасателей из 15 человек и 6 единиц техники.
«В течение шести дней краевые спасатели обследовали 50,5 кв. километров горно-таёжной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка», — говорится в сообщении.
Напомним, семья Усольцевых пропала после прогулки в районе Манской петли. При этом следователи не исключают инсценировку пропажи. Один из исследователей попытался связаться с номером телефона главы семьи Сергея Усольцева и столкнулся с необычной ситуацией. По его словам, сначала он дозвонился до абонента, однако в трубке якобы была тишина. Затем последовал обратный звонок с неизвестного номера, который также не дал результата.
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