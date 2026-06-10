Семью Усольцевых ищут в горах: Новые детали масштабной операции в красноярской тайге

Спасатели, которые ищут пропавшую под Красноярском семью Усольцевых, обследовали пещеру у горы Мальвинка и больше 50 квадратных километров горной тайги. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

С 4 по 9 июня дополнительные поиски вела сводная группа спасателей из 15 человек и 6 единиц техники.

«В течение шести дней краевые спасатели обследовали 50,5 кв. километров горно-таёжной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка», — говорится в сообщении.