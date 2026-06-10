Новое голосование за дизайн купюры в 500 рублей может пройти осенью
Обложка © DALL-E / Life.ru
Повторное голосование за дизайн новой банкноты номиналом 500 рублей может пройти уже этой осенью. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, обсуждение такого варианта сейчас идёт, а Центробанк, вероятно, учтёт прошлый опыт и лучше подготовит процедуру.
«По той информации, которую я получаю, осенью текущего года такое голосование возможно. Но и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет», — сказал Аксаков нашим коллегам из РИА Новости.
Речь идёт о выборе оформления для обновлённой пятисотрублёвой купюры. В прошлом году ЦБ уже запускал голосование: участникам предлагали выбрать символы для лицевой и оборотной сторон банкноты. Для лицевой стороны рассматривались достопримечательности Пятигорска, а для оборотной — объекты Северо-Кавказского федерального округа. Однако позже регулятор отменил голосование. Причиной стали массовые попытки техническими средствами накрутить голоса за отдельные объекты.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.