Новое голосование за дизайн купюры в 500 рублей может пройти осенью

Повторное голосование за дизайн новой банкноты номиналом 500 рублей может пройти уже этой осенью. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, обсуждение такого варианта сейчас идёт, а Центробанк, вероятно, учтёт прошлый опыт и лучше подготовит процедуру.

«По той информации, которую я получаю, осенью текущего года такое голосование возможно. Но и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет», — сказал Аксаков нашим коллегам из РИА Новости.