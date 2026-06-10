Песков заявил, что договорённостей о встрече Путина и Пашиняна пока нет

Договорённостей о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас точных планов по такой встрече не согласовано. В Кремле ждут официального объявления итогов выборов в Армении.

«Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет, и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная [процедура]», — пояснил Песков.

Он отметил, что после голосования в Армении может начаться затяжной процесс, связанный с жалобами и пересчётом результатов.

Армянская сторона после разговора сообщала, что лидеры договорились продолжить диалог при личной встрече, когда для этого будет удобный случай.