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Регион
10 июня, 09:56

Песков заявил, что договорённостей о встрече Путина и Пашиняна пока нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Договорённостей о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас точных планов по такой встрече не согласовано. В Кремле ждут официального объявления итогов выборов в Армении.

«Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет, и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная [процедура]», — пояснил Песков.

Он отметил, что после голосования в Армении может начаться затяжной процесс, связанный с жалобами и пересчётом результатов.

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Последний раз Путин и Пашинян общались по телефону 1 июня. Тогда, по данным Кремля, российский президент поздравил армянского премьера с днём рождения, а также обсудил с ним итоги саммита ЕАЭС, который прошёл 29 мая в Астане.

Армянская сторона после разговора сообщала, что лидеры договорились продолжить диалог при личной встрече, когда для этого будет удобный случай.

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Марина Фещенко
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