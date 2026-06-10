Боец Север нашёл фото двух дочерей у пленного колумбийского наёмника ВСУ
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российский военнослужащий с позывным Север рассказал, как в Запорожской области взял в плен иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. По его словам, колумбийцев заметили рядом с Малыми Щербаками. Этот участок находится в зоне ответственности 392-го мотострелкового полка, пишет ИС «Вести».
Колумбийцев заметили рядом с Малыми Щербаками. Этот участок находится в зоне ответственности 392-го мотострелкового полка.
Север вместе с напарником находился на наблюдательном посту, когда получил сигнал о движении противника в их сторону. Российские бойцы сделали несколько выстрелов, после чего группа, как он рассказал, начала теряться. Военные поняли, что перед ними не украинские солдаты. Иностранцы, по словам Севера, вскоре стали сдаваться.
После задержания их обыскали. По документам российские бойцы установили, что это были колумбийские наёмники.
Особенно военнослужащего зацепила одна деталь. У одного из пленных он увидел фотографию двух дочерей.
«Я отец двух дочерей, и у одного увидел в документах фотографию — у него там тоже две дочки», — рассказал боец.
Ранее Life.ru рассказывал, что под Красным Лиманом был убит итальянский наёмник Алекс Пинески. Это был первый итальянец, которого ликвидировали ВС РФ в ходе спецоперации. Он был опытным военным, однако жаловался на тяжёлую службу и «не признавал украинский конфликт своим».
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