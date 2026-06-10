«От Индии до Испании»: Захарова назвала Чурсину послом России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала народную артистку СССР Людмилу Чурсину настоящим послом России. По её словам, актрису знали на международных фестивалях от Индии до Испании, где она представляла отечественное кино и русское искусство.

Она напомнила, что актрису знали далеко за пределами страны: ей вручали Гран-при на фестивале в Сан-Себастьяне, мир восхищался её «Журавушкой», а Голливуд предлагал контракт на десятки картин. Чурсина тогда отказалась и позже признавалась: «Я своей судьбой более чем довольна, не хочу другой».

Захарова отметила, что артистка представляла российское кино на международных площадках от Индии до Испании — там, где требовались не только талант, но и характер.

«На сцене, на экране, на фестивальных площадках она была настоящим послом России. Нашу страну и узнавали благодаря ей, а она до конца служила русскому театру и искусству», — написала дипломат.

Отдельно представитель МИД напомнила, что актриса была награждена орденом Дружбы народов за укрепление культурных связей. Но главной наградой для неё, как подчеркнула Захарова, стала всенародная любовь.

Захарова написала, что вся жизнь Чурсиной прошла в ролях, которые она не просто играла, а проживала: казачка Дарья из «Донской повести», роковая Анфиса из «Угрюм-реки», Любовь Яровая, купринская Олеся.

«Мы проживали их вместе с ней. Такой мы её и запомним», — отметила она, выразив соболезнования близким актрисы.

В творческой биографии Чурсиной — более 100 ролей в фильмах, сериалах и на сцене. Её героини стали частью российской культуры, а соболезнования семье артистки уже выражают коллеги, друзья и поклонники. Прощание пройдёт 12 июня в Петербурге.