Екатеринбуржцы несут цветы и лампадки к храму, где автобус насмерть сбил людей
Обложка © ТАСС / URA.ru / Илья Московец
В Екатеринбурге у храма Большой Златоуст, где ранее произошло смертельное ДТП с участием автобуса, горожане начали оставлять цветы и лампадки в память о погибших. Об этом сообщило издание E1.RU.
Накануне неравнодушные горожане возложили гвоздики с чёрными лентами, как знак скорби по погибшим. Позже территорию у храма привели в порядок: следы происшествия убрали, а поверхность очистили, однако отдельные повреждения остались. Среди них — разбитый парапет храма, сломанный фонарь и упавшие гранитные столбики возле клумбы.
Свои соболезнования семьям погибших выразил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг в своём Telegram-канале. Он заявил, что в храме будут особенно поминать погибших и молиться за пострадавших.
Напомним, что в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус выехал на пешеходную зону и сбил людей. В результате аварии погибли четыре человека, ещё несколько получили травмы. Трое пострадавших пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести. Водитель автобуса заявил, что потерял сознание за рулём и не помнит момент аварии.
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