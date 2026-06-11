Екатеринбуржцы несут цветы и лампадки к храму, где автобус насмерть сбил людей

В Екатеринбурге у храма Большой Златоуст, где ранее произошло смертельное ДТП с участием автобуса, горожане начали оставлять цветы и лампадки в память о погибших. Об этом сообщило издание E1.RU.

Накануне неравнодушные горожане возложили гвоздики с чёрными лентами, как знак скорби по погибшим. Позже территорию у храма привели в порядок: следы происшествия убрали, а поверхность очистили, однако отдельные повреждения остались. Среди них — разбитый парапет храма, сломанный фонарь и упавшие гранитные столбики возле клумбы.

Свои соболезнования семьям погибших выразил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг в своём Telegram-канале. Он заявил, что в храме будут особенно поминать погибших и молиться за пострадавших.