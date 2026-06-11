Сульянов обвинил Стрелец в попытке сорвать его интервью с Боней

Глава промоушена Hardcore и продюсер Анатолий Сульянов обвинил журналистку Надежду Стрелец в попытке заблокировать выход его интервью с блогершей Викторией Боней. По его словам шестичасовой подкаст был записан в Стамбуле ещё до разговора двух селебрити и уже готовился к публикации на YouTube.

Позже Боня показала пункт договора, по которому она не может давать другие интервью в течение трёх месяцев после съёмки у Стрелец. После этого блогерша попросила Сульянова не выпускать ролик и удалила анонс. Сам продюсер утверждает, что его юристы считают такие ограничения незаконными, поскольку Боня добровольно участвовала в записи и согласилась на публикацию.

Сульянов заявил, что пытался решить конфликт мирно и даже предлагал поставить ссылки на интервью Бони у Стрелец, но договориться не удалось. Журналистка в ответ обвинила его в искажении фактов ради хайпа и подчеркнула, что не может физически запретить чужой контент: по её словам, публикацию остановила сама Боня, осознав свои обязательства.

Стрелец также заявила, что эксклюзивность на несколько месяцев — нормальная практика крупного медиарынка, а похожие условия используют и другие интервьюеры. Кроме того, она обвинила Сульянова в манипулятивном монтаже телефонного разговора, удалении личной переписки и давлении на участников конфликта. По её версии, подкаст может выйти осенью, когда срок эмбарго закончится.