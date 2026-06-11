Москвичей призвали не гулять с детьми в опасные часы при 30-градусной жаре

В 30-градусную жару с детьми лучше не гулять в самые активные солнечные часы. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рекомендует с 11:00 до 16:00 оставаться дома или в прохладном затемнённом помещении, особенно если речь идёт о малышах до трёх лет.

По словам врача, у маленьких детей система терморегуляции ещё несовершенна, поэтому духота и прямое солнце могут быстро стать опасными. Для прогулок лучше выбирать утро до 11:00 или вечер после 17:00, когда жара спадает, отметил он ТАСС.

Османов также предупредил об «эффекте сковородки»: раскалённый асфальт усиливает перегрев, поэтому вместо открытых улиц лучше идти в тенистые парки и аллеи. В жару детям нужно чаще предлагать воду — небольшими порциями, не дожидаясь, пока ребёнок сам попросит пить.

Соки, газировку и сладкие напитки врач советует исключить: они не утоляют жажду и могут только усилить её. Лучший вариант — обычная негазированная вода комнатной температуры.

Как писал Life.ru, в Москве и области установилась рекордная жара. В столице в минувшую среду обновился температурный максимум для 10 июня, который держался с 1998 года: воздух прогрелся до +30 градусов. В Подмосковье тоже зафиксировали новый рекорд — в Коломне термометры показали +31,6, побив значение 28-летней давности. Самым жарким местом региона стал Павловский Посад, где температура поднялась до +31,8.

Жара успела прогреть даже воду: Москва-река оказалась теплее Чёрного моря у Сочи и Анапы. В столице вода дошла до +21 градуса, тогда как на южных курортах поверхность моря держалась около +20. При этом москвичей уже предупредили о погодных качелях. Аномальное пекло начнёт спадать в воскресенье, 14 июня, а в начале следующей недели станет заметно прохладнее. Сначала температура опустится до +24…+29 градусов, а с 15 по 17 июня — до +18…+23.