Бессмертные роли: Названы 5 лучших Кощеев в кино

За всю историю отечественного кино Кощей Бессмертный появлялся в десятках картин, чаще всего как антагонист, неизменно терпящий поражение. Разные актёры примеряли его маску, создав яркие и порой неожиданные образы. Так, Георгий Милляр сыграл Кощея дважды: в 1944 году в фильме «Кащей Бессмертный» (образ создавался на основе церковных чертей и картины Васнецова, а актёр сильно похудел после малярии, так что его почти не гримировали), а спустя 24 года в «Огне, воде… и медных трубах» его герой стал уже комическим персонажем.

Александр Филиппенко в фильме 1982 года «Там, на неведомых дорожках…» сыграл прагматичного, хитрого и коварного Кощея, опирающегося на логику и интриги, которого смог победить только мальчик из реального мира. Олег Табаков в сказке «После дождичка в четверг» предстал в необычном образе пухловатого, вальяжного Кощея с золотыми волосами, золотыми зубами и здоровым румянцем, который любит шутить и смеётся фирменным смехом.

В современном фэнтези «Последний богатырь» (2017) Константин Лавроненко сыграл Кощея как двуличного злодея из группы сопротивления, перевоспитавшегося к концу фильма — ради образа актёр проводил у гримёров много часов, а затем вернулся к роли в сиквелах. Виктор Добронравов озвучил Кощея в анимационной приключенческой комедии «Кощей. Похититель невест» (2022), где злодей превратился в доброго, энергичного и влюблённого холостяка, в мае 2026 года вышел сиквел «Кощей. Тайна живой воды» с его же голосом, сообщает Кино Mail.

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