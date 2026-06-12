В гроб со спектакля: Появились детали гибели матери и сына у храма в Екатеринбурге

Погибшие в ДТП в Екатеринбурге женщина и её десятилетний сын возвращались домой из театра. Об этом журналистам рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

38-летняя Екатерина Соколова была председателем родительского комитета школы №48, где учился её младший сын 2016 г.р. Первого сентября он должен был пойти в четвёртый класс. Директор школы, не сдерживая слёз, охарактеризовала погибших исключительно с положительной стороны.

В роковой день глава семьи был в командировке со старшим сыном. Саша посещал летний лагерь в соседней школе. Тревогу забили, когда на следующий день после ЧП он не пришёл в группу. Авария случилась, когда женщина с сыном возвращалась домой со спектакля в театре эстрады.

«Школа, жильцы дома и по месту работы выразили слова соболезнования родным погибших и заверили, что окажут посильную помощь в организации похорон. Расследование трагедии продолжается и безнаказанным не останется», — отметил Горелых.