Россияне в шоке от яиц за ₽370 и сыра за ₽900 на «дешёвых» курортах Болгарии

Болгария, долгое время считавшаяся одним из самых доступных европейских курортов, в этом сезоне неприятно удивила отдыхающих резким скачком цен на продукты, рестораны и пляжные услуги, рассказывает россиянин Андрей, отдыхающий в стране. По его словам, в обычном ресторанчике маленького приморского городка овощные салаты стартуют от 2000 рублей, чесночная лепёшка к супу стоит 900, жареные кабачки — 1500, куриные крылышки — 2000, а стейк из говядины — почти 5000.

В магазинах литр молока обходится в 100–150 рублей, десяток яиц — в 230–370, килограмм куриного филе — 540–750, самый дешёвый сыр — 580–910, а пачка масла — больше 700 рублей. К этому прибавляются и курортные траты: лежаки на пляже стоят в среднем 415–500 рублей, а на более дорогих пляжах комплект из зонта и двух лежаков может начинаться от 1660.

«Так что Болгария уже не выглядит дешёвым курортом, каким многие её помнят. Не так я представлял свой отпуск…» — возмутился собеседник сайта MK.ru.

Тем временем россиян призвали присмотреться к Китаю, пока Таиланд не стал «золотым». Кроме того, туристам рассказали про самые необычные фестивали России, которые взорвут лето.