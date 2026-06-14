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14 июня, 06:29

Женщина пострадала при атаке ВСУ на Смоленскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня ночью ВСУ атаковали Смоленскую область. В Вязьме из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Пострадала пожилая женщина, сообщил губернатор Василий Анохин в Максе.

Пострадавшая доставлена в больницу, её состояние стабильное, врачи оказывают необходимую помощь. Глава региона пожелал ей скорейшего выздоровления.

«На текущий момент пожар локализован. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы. Напоминаю, единый номер вызова экстренных служб – 112», — добавил глава региона.

Отражена атака четырёх дронов ВСУ на Москву
Отражена атака четырёх дронов ВСУ на Москву

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники сбивали над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. В Ярославле пришлось перекрыть трассу на Москву. А в Новомосковске обломки одного из БПЛА упали на территорию промышленного предприятия.

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Владимир Озеров
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