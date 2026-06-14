Женщина пострадала при атаке ВСУ на Смоленскую область

Сегодня ночью ВСУ атаковали Смоленскую область. В Вязьме из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Пострадала пожилая женщина, сообщил губернатор Василий Анохин в Максе.

Пострадавшая доставлена в больницу, её состояние стабильное, врачи оказывают необходимую помощь. Глава региона пожелал ей скорейшего выздоровления.

«На текущий момент пожар локализован. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы. Напоминаю, единый номер вызова экстренных служб – 112», — добавил глава региона.