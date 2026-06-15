Италия, Франция, Германия и Британия заявили о готовности снять санкции с Ирана

Италия, Франция, Германия и Великобритания официально поддержали мирное соглашение между США и Ираном и заявили о готовности отменить санкционные ограничения в отношении Тегерана. Соответствующее совместное заявление четырёх европейских государств распространил итальянский правительственный Дворец Киджи.

В документе европейские лидеры приветствуют достигнутые договорённости и подчёркивают принципиальную позицию по ядерной программе Ирана.

«Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ до конца. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», – говорится в заявлении.

Таким образом, европейские страны увязали отмену ограничительных мер с конкретными действиями Тегерана в ядерной сфере, которые должны быть прозрачными и подтверждёнными международными наблюдателями.

Британский премьер-министр Кир Стармер, как следует из публикации на сайте Правительства Соединённого Королевства, сделал отдельное заявление. Он отметил, что Лондон готов при необходимости создать «оборонную независимую многостороннюю миссию» для разминирования. В планировании этой миссии Великобритания до этого момента играла ведущую роль совместно с Францией. Какие именно территории требуют разминирования и в каком объёме, в заявлении не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз объявил о мирном соглашении между США и Ираном, которое предусматривает немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Пакистанский лидер также назвал дату и место официальной церемонии подписания – 19 июня в Швейцарии. Эту информацию уже подтвердили в США и Иране.