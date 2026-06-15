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15 июня, 05:13

В Мексике при загадочных обстоятельствах умерла 19-летняя футболистка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Munoz R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Munoz R

В Мексике обнаружена погибшей 19-летняя вратарь Исабель Акоста Эрнандес, которую местные СМИ называют восходящей звездой женского футбола. Об этом сообщает Need To Know.

Спортсменку нашли без признаков жизни 9 июня в её доме в городе Масатлан (штат Синалоа). Медики, прибывшие на место, констатировали смерть. Следов насилия или борьбы в жилище не обнаружено, полиция продолжает расследование.

Эрнандес выступала за клуб Mazatlán, а незадолго до гибели перешла в Obson Dynamo, где также занималась тренерской работой с юными футболистками. В команде её считали перспективной спортсменкой.

Причины смерти на данный момент не установлены.

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Артём Гапоненко
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