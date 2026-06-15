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15 июня, 08:22

Нарышкин назвал нацизм врагом человеческой цивилизации

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Председатель Российского исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что нацизм всегда был и будет врагом культуры, исторической памяти и человеческой цивилизации. Так он прокомментировал удар ВСУ по зданию панорамы «Оборона Севастополя».

Заявление прозвучало на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой итогам международной историко-просветительской акции «Диктант Победы».

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«Варвары и нелюди»: Дрон ВСУ разрушил Панораму обороны Севастополя 1854–1855 годов — шедевр Франца Рубо

По словам Нарышкина, новость о ракетном ударе по знаменитому музею в Севастополе потрясла всю страну.

«На прошлой неделе всю страну потрясла новость об очередном преступлении неонацистского киевского режима, я имею в виду ракетный удар по знаменитому музею Севастопольской панорамы», — сказал он.

Глава РИО заявил, что видит в произошедшем подтверждение того, что нацизм в любой форме направлен против культуры и памяти о прошлом.

«Нацизм, какую бы форму он ни принимал, всегда был и будет врагом культуры, врагом исторической памяти и врагом человеческой цивилизации», — подчеркнул Нарышкин.

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Ранее сообщалось, что после удара по зданию панорамы «Оборона Севастополя» Минкультуры пообещало восстановить музей, на это потребуется 5 лет. Панорама считается одним из главных исторических символов города и посвящена событиям Крымской войны.

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ЮНЕСКО осудила удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя»
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Марина Фещенко
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