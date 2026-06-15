ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 13:16

The Economist, Роналду и ключ: Конспирологи назвали победителя на ЧМ-2026

В сети предсказали победу Португалии на ЧМ-2026 по обложке The Economist

Обложка © andrew rae/economist.com, ТАСС/AP/Armando Franca

Обложка © andrew rae/economist.com, ТАСС/AP/Armando Franca

Сетевые аналитики и конспирологи назвали будущего победителя ЧМ-2026. По их версии, главным фаворитом турнира станет Португалия, а ключевой фигурой — Криштиану Роналду. Поводом для обсуждений стала обложка The Economist, которую в интернете традиционно разбирают как карту скрытых прогнозов.

  • Иллюстрация © andrew rae/economist.com
    Иллюстрация © andrew rae/economist.com

Иллюстрация © andrew rae/economist.com

1 / 1

На изображении среди множества символов пользователи заметили футболиста в красной форме. Многие решили, что силуэт отсылает именно к Роналду, а значит, финальный акцент чемпионата может быть связан с Португалией.

Криштиану Роналду и Дональд Трамп. Фото © White House

Криштиану Роналду и Дональд Трамп. Фото © White House

Дальше версия получила новые аргументы. Вспомнили, что президент США Дональд Трамп ранее вручил Роналду символический ключ от Белого дома. На фоне того, что ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике, этот эпизод начали рассматривать как ещё один знак в пользу португальца.

Сторонники теории также указывают на состав сборной Португалии, который считают одним из самых сильных на турнире. Команда подходит к чемпионату с мощным набором игроков, а для Роналду этот мундиаль может стать последним шансом закрыть главную главу карьеры — победой на чемпионате мира.

Хуго Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира
Хуго Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира

Между тем на ЧМ-2026 уже появились первые результаты. Германия после разгромной победы над Кюрасао вышла на первое место по общему числу голов за всю историю чемпионатов мира. Теперь у немецкой сборной, с учётом результатов ФРГ и объединённой Германии, 239 мячей. Бразилия с 238 голами впервые уступила лидерство в этой гонке. Ярко стартовала и Швеция: в матче первого тура группового этапа она разгромила Тунис со счётом 5:1. Встреча прошла в Мексике и сразу обозначила шведов как одну из команд, за которой на турнире стоит внимательно следить.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Чище, чем в операционной: Японцы превратили стадион ЧМ в стерильную зону после матча
Чище, чем в операционной: Японцы превратили стадион ЧМ в стерильную зону после матча
BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Криштиану Роналду
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar