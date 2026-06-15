The Economist, Роналду и ключ: Конспирологи назвали победителя на ЧМ-2026
В сети предсказали победу Португалии на ЧМ-2026 по обложке The Economist
Обложка © andrew rae/economist.com, ТАСС/AP/Armando Franca
Сетевые аналитики и конспирологи назвали будущего победителя ЧМ-2026. По их версии, главным фаворитом турнира станет Португалия, а ключевой фигурой — Криштиану Роналду. Поводом для обсуждений стала обложка The Economist, которую в интернете традиционно разбирают как карту скрытых прогнозов.
На изображении среди множества символов пользователи заметили футболиста в красной форме. Многие решили, что силуэт отсылает именно к Роналду, а значит, финальный акцент чемпионата может быть связан с Португалией.
Криштиану Роналду и Дональд Трамп. Фото © White House
Дальше версия получила новые аргументы. Вспомнили, что президент США Дональд Трамп ранее вручил Роналду символический ключ от Белого дома. На фоне того, что ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике, этот эпизод начали рассматривать как ещё один знак в пользу португальца.
Сторонники теории также указывают на состав сборной Португалии, который считают одним из самых сильных на турнире. Команда подходит к чемпионату с мощным набором игроков, а для Роналду этот мундиаль может стать последним шансом закрыть главную главу карьеры — победой на чемпионате мира.
Между тем на ЧМ-2026 уже появились первые результаты. Германия после разгромной победы над Кюрасао вышла на первое место по общему числу голов за всю историю чемпионатов мира. Теперь у немецкой сборной, с учётом результатов ФРГ и объединённой Германии, 239 мячей. Бразилия с 238 голами впервые уступила лидерство в этой гонке. Ярко стартовала и Швеция: в матче первого тура группового этапа она разгромила Тунис со счётом 5:1. Встреча прошла в Мексике и сразу обозначила шведов как одну из команд, за которой на турнире стоит внимательно следить.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.