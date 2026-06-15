Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон и глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро обвинили Москву в предполагаемой атаке на Киево-Печерскую лавру. При этом, по словам Захаровой, французские власти проигнорировали теракт, совершённый ВСУ в Старобельске, не высказавшись по этому поводу за последние недели.

Дипломат также отметила, что, согласно данным российского Минобороны, ракета американского ЗРК Patriot с истёкшим сроком годности могла стать причиной поражения комплекса зданий Лавры. Захарова назвала действия Запада и Киева попыткой создания очередного фейка.

«При этом за все последние годы про преследование режимом Зеленского канонической Православной церкви на Украине и попытки установления контроля над Киево-Печерской лаврой с применением физического и психологического насилия европейскими политиками не было произнесено ни слова», — добавила Захарова.

Напомним, ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Монастырь был основан ещё в XI веке и считается одной из первых обителей Киевской Руси. Архитектурный ансамбль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Минобороны России позже заявило, что в комплекс Лавры попала зенитная ракета американского ЗРК Patriot. В ведомстве допустили, что причиной некорректной работы комплекса могли стать переданные Киеву западные ракеты с истёкшими сроками годности.