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Регион
15 июня, 12:58

Захарова: Макрон молчит о Старобельске, обвиняя Росию в ударе по Лавре

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон и глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро обвинили Москву в предполагаемой атаке на Киево-Печерскую лавру. При этом, по словам Захаровой, французские власти проигнорировали теракт, совершённый ВСУ в Старобельске, не высказавшись по этому поводу за последние недели.

Дипломат также отметила, что, согласно данным российского Минобороны, ракета американского ЗРК Patriot с истёкшим сроком годности могла стать причиной поражения комплекса зданий Лавры. Захарова назвала действия Запада и Киева попыткой создания очередного фейка.

«При этом за все последние годы про преследование режимом Зеленского канонической Православной церкви на Украине и попытки установления контроля над Киево-Печерской лаврой с применением физического и психологического насилия европейскими политиками не было произнесено ни слова», — добавила Захарова.

Зеленский уничтожил Лавру ещё задолго до удара Patriot, заявил военкор Коц
Зеленский уничтожил Лавру ещё задолго до удара Patriot, заявил военкор Коц

Напомним, ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Монастырь был основан ещё в XI веке и считается одной из первых обителей Киевской Руси. Архитектурный ансамбль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Минобороны России позже заявило, что в комплекс Лавры попала зенитная ракета американского ЗРК Patriot. В ведомстве допустили, что причиной некорректной работы комплекса могли стать переданные Киеву западные ракеты с истёкшими сроками годности.

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