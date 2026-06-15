Лавров назвал Вадефуля «хорошим учеником Геббельса» из-за слов о Буче

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко прокомментировал слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о событиях в Буче. По словам российского министра, немецкий дипломат повторяет недостоверные заявления по этому делу.

Лавров напомнил, что Вадефуль вновь назвал Бучу «символом российского террора против Украины», хотя Москва уже несколько лет требует от ООН предоставить информацию по этому эпизоду.

«Когда господин Вадефуль — уверен, он не может не знать о том, что мы публично об этом не один год говорим — вдруг опять заявляет, что Буча — это символ российского террора против Украины, он, значит, хороший ученик Геббельса», — заявил министр на пресс-конференции после переговоров в Белоруссии.

Российская сторона ранее неоднократно называла обвинения по Буче провокацией Киева. В Минобороны РФ заявляли, что во время нахождения города под контролем российских военных местные жители не становились жертвами насильственных действий.

Российская сторона ранее неоднократно называла события в Буче провокацией. В Минобороны РФ заявляли, что российские подразделения покинули город ещё 30 марта 2022 года, а опубликованные Киевом материалы появились позднее. Официальный Киев и западные страны, в свою очередь, обвиняли Россию в причастности к произошедшему в Буче. Москва эти обвинения отвергает.