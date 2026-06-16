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Регион
16 июня, 00:02

Посольство РФ: Оттава искажает данные об инциденте в Киево-Печерской лавре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Tolmachova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Tolmachova

Российское посольство в Оттаве обвинило власти Канады в распространении недостоверной информации по поводу инцидента на территории Киево-Печерской лавры. Так дипмиссия прокомментировала позицию премьера Марка Карни относительно событий в Киеве.

Согласно заявлению, дипломаты «в очередной раз вынуждены указать» на то, что Оттава сознательно вводит общественность в заблуждение, связывая произошедшее с действиями Вооружённых сил РФ. В посольстве утверждают, что повреждения комплекса зданий лавры стали следствием падения ракеты американского ЗРК Patriot во время работы украинской ПВО.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что осуждает удар по Киеву.

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Напомним, ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Монастырь был основан ещё в XI веке и считается одной из первых обителей Киевской Руси. Минобороны России позже заявило, что в комплекс лавры попала зенитная ракета американского ЗРК Patriot. В ведомстве допустили, что причиной некорректной работы комплекса могли стать переданные Киеву западные ракеты с истёкшими сроками годности.

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Тимур Хингеев
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