Российское посольство в Оттаве обвинило власти Канады в распространении недостоверной информации по поводу инцидента на территории Киево-Печерской лавры. Так дипмиссия прокомментировала позицию премьера Марка Карни относительно событий в Киеве.

Согласно заявлению, дипломаты «в очередной раз вынуждены указать» на то, что Оттава сознательно вводит общественность в заблуждение, связывая произошедшее с действиями Вооружённых сил РФ. В посольстве утверждают, что повреждения комплекса зданий лавры стали следствием падения ракеты американского ЗРК Patriot во время работы украинской ПВО.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что осуждает удар по Киеву.