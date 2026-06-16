Маньяка из Челябинска нашли спустя 24 года: он получил пожизненный срок за нападения на женщин

Суд в Челябинске приговорил местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу о серии нападений на пожилых женщин. Преступления были совершены больше 24 лет назад, сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, мужчина причастен к восьми разбойным нападениям на пенсионерок. Шесть потерпевших умерли от полученных травм.

Фигуранта признали виновным по статьям о разбое, покушении на убийство и убийстве двух и более лиц, находившихся в беспомощном состоянии, сопряжённом с разбоем.

Первый эпизод, с которого началось расследование, произошёл вечером 28 июля 2001 года. В подъезде дома на улице Ширшова в Челябинске нашли тело 77-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Также было похищено её имущество.

Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и уголовное дело приостановили. Однако, как сообщили в СК, работа по нему продолжалась.

Следователи и оперативники восстановили маршруты и контакты людей, которые могли находиться рядом с местом преступления, изучили похожие нераскрытые эпизоды и допросили тех, кто уже отбывал наказание за другие преступления.

По данным следствия, во всех случаях фигурировал мужчина в камуфляже и кепке. Он действовал по одной схеме: нападал на пожилых женщин в подъездах, похищал у них сумки и скрывался.

В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый житель Челябинска, который уже отбывал наказание за аналогичные преступления. Собранные доказательства суд счёл достаточными для пожизненного приговора.

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