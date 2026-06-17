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17 июня, 10:05

Детская футбольная команда из Белоруссии, которую атаковал БПЛА, ехала на отдых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Детская футбольная команда из Гомеля направлялась на отдых в Геленджик, когда их автобус оказался под ударом беспилотника в Брянской области. В результате атаки погибла сопровождающая, пострадали шесть человек, включая детей. Об этом сообщил врио губернатор региона Егора Ковальчук.

Обстоятельства происшествия сейчас уточняются. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних. Всех оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают необходимую помощь. Оставшихся пассажиров планируют вернуть домой после завершения осмотра и первичных процедур.

В результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей ДНР
В результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей ДНР

Ранее в Белгородской области была зафиксирована серия атак с применением беспилотников, в результате которых пострадали пять человек. В селе Погромец Волоконовского округа дрон ударил по автомобилю. Двое находившихся в машине получили травмы и были госпитализированы. Женщина получила ушиб грудной клетки, у мужчины диагностировали перелом ключицы и повреждение живота.

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Милена Скрипальщикова
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