Детская футбольная команда из Белоруссии, которую атаковал БПЛА, ехала на отдых

Обстоятельства происшествия сейчас уточняются. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних. Всех оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают необходимую помощь. Оставшихся пассажиров планируют вернуть домой после завершения осмотра и первичных процедур.

Ранее в Белгородской области была зафиксирована серия атак с применением беспилотников, в результате которых пострадали пять человек. В селе Погромец Волоконовского округа дрон ударил по автомобилю. Двое находившихся в машине получили травмы и были госпитализированы. Женщина получила ушиб грудной клетки, у мужчины диагностировали перелом ключицы и повреждение живота.