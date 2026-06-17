«Прежним уже не стану»: «Русский Ди Каприо» рассказал о службе в зоне СВО и личной жизни
«Русский Ди Каприо» продолжает служить в зоне СВО
Роман Бурцев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/roman_sdicaprio, VK / Роман Бурцев
Роман Бурцев, которого в Сети прозвали русским Ди Каприо за сходство с голливудским актёром, продолжает выполнять задачи в зоне СВО. Как пишет MSK1.RU, мужчина по-прежнему находится на службе и признаётся, что личную жизнь так и не устроил.
«В лесу для этого и возможностей нет», — признаётся он.
Подробности службы Роман раскрывать отказался. Бурцев объяснил, что сможет рассказать больше только после увольнения из рядов Вооружённых сил. При этом он отметил, что пережитое уже изменило его навсегда.
«Ждём окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану», — заявил он.
Напомним, двойник Леонардо Ди Каприо из Подольска ушёл на СВО в 2024 году, сменив образ светского героя на военную форму. Позже Бурцеву вручили удостоверение ветерана боевых действий прямо после возвращения с задания. Он даже оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Там россиянина обвинили в «пропаганде войны», «публичной поддержке российской агрессии» и других действиях. Сам Бурцев из-за этого особо не расстроился, даже наоборот.
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