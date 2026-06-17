«Прежним уже не стану»: «Русский Ди Каприо» рассказал о службе в зоне СВО и личной жизни

Роман Бурцев, которого в Сети прозвали русским Ди Каприо за сходство с голливудским актёром, продолжает выполнять задачи в зоне СВО. Как пишет MSK1.RU, мужчина по-прежнему находится на службе и признаётся, что личную жизнь так и не устроил.

«В лесу для этого и возможностей нет», — признаётся он.

Подробности службы Роман раскрывать отказался. Бурцев объяснил, что сможет рассказать больше только после увольнения из рядов Вооружённых сил. При этом он отметил, что пережитое уже изменило его навсегда.

«Ждём окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану», — заявил он.