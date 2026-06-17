Мадьяр приказал расследовать дело украинского «золотого конвоя»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил провести внутреннее расследование после истории с украинским «золотым конвоем». Речь идёт о задержании граждан Украины, которые в марте перевозили через Венгрию крупную сумму наличных и золото.

«Мы распорядились незамедлительно провести внутреннее расследование в Национальном налогово-таможенном ведомстве, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом об украинском «золотом конвое», — написал он в соцсети X.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии 6 марта сообщало о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Среди них, по данным ведомства, был бывший генерал украинских спецслужб. Группа перевозила из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

Задержанных в тот же день депортировали на Украину, однако венгерские власти начали разбирательство, чтобы установить происхождение и назначение груза. На тот момент бывший премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт решит судьбу денег только после того, как поймёт, кому они принадлежат.

Орбан также предполагал, что эти средства могли использоваться для финансирования венгерской оппозиции. Позже бывший сотрудник украинских спецслужб утверждал в беседе с венгерскими СМИ, что Владимир Зеленский еженедельно передавал партии «Тиса» по 5 миллионов евро наличными из неофициальных средств. По его словам, конфискованные в Венгрии деньги могли быть частью этой схемы.