Названо место проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»

Матч за Олимпбет — Суперкубок России пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Время начала игры и объявят позднее.

Продажа билетов также начнётся позднее.

Напомним, футбольный сезон-2026/27 в России откроется 18 июля матчем за Суперкубок. За трофей будут бороться победитель чемпионата России петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Спартак».