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17 июня, 13:23

Названо место проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Обложка © ТАСС /Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС /Александр Демьянчук

Матч за Олимпбет — Суперкубок России пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Время начала игры и объявят позднее.

Продажа билетов также начнётся позднее.

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Напомним, футбольный сезон-2026/27 в России откроется 18 июля матчем за Суперкубок. За трофей будут бороться победитель чемпионата России петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Спартак».

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Александра Вишнякова
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