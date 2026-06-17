Названо место проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»
Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Обложка © ТАСС /Александр Демьянчук
Матч за Олимпбет — Суперкубок России пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Время начала игры и объявят позднее.
Продажа билетов также начнётся позднее.
Напомним, футбольный сезон-2026/27 в России откроется 18 июля матчем за Суперкубок. За трофей будут бороться победитель чемпионата России петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Спартак».
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