В Норвегии назвали действия Британии в Ла-Манше пиратством
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Британским властям следует задуматься о последствиях собственных действий на фоне инцидента в Ла-Манше с российским военным кораблём «Адмирал Григорович» и гражданской яхтой. С таким призывом выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что Великобритания, по сути, занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда. При этом, по наблюдению эксперта, в Лондоне всякий раз приходят в недоумение, когда эти действия оборачиваются закономерными последствиями.
«Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям», — написал он.
Напомним, экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» был вынужден открыть предупредительный огонь в акватории Ла-Манша. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, причиной стал рискованный манёвр парусной яхты Bright Future, которая шла под британским флагом. Судно двигалось под мотором и держало курс прямо на боевой корабль. Столкновение казалось практически неминуемым. В ведомстве подчеркнули, что моряки действовали без каких-либо отклонений от международных норм, регулирующих предотвращение подобных происшествий. Действия экипажа поддержала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что в той обстановке у фрегата попросту не оставалось иного выхода.
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