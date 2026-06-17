Британским властям следует задуматься о последствиях собственных действий на фоне инцидента в Ла-Манше с российским военным кораблём «Адмирал Григорович» и гражданской яхтой. С таким призывом выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что Великобритания, по сути, занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда. При этом, по наблюдению эксперта, в Лондоне всякий раз приходят в недоумение, когда эти действия оборачиваются закономерными последствиями.

«Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям», — написал он.