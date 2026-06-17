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Регион
17 июня, 14:27

В Норвегии назвали действия Британии в Ла-Манше пиратством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yykkaa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yykkaa

Британским властям следует задуматься о последствиях собственных действий на фоне инцидента в Ла-Манше с российским военным кораблём «Адмирал Григорович» и гражданской яхтой. С таким призывом выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что Великобритания, по сути, занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда. При этом, по наблюдению эксперта, в Лондоне всякий раз приходят в недоумение, когда эти действия оборачиваются закономерными последствиями.

«Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям», — написал он.

«Упредительно интересуюсь»: Захарова пошутила о маршруте фрегата «Адмирал Григорович»
«Упредительно интересуюсь»: Захарова пошутила о маршруте фрегата «Адмирал Григорович»

Напомним, экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» был вынужден открыть предупредительный огонь в акватории Ла-Манша. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, причиной стал рискованный манёвр парусной яхты Bright Future, которая шла под британским флагом. Судно двигалось под мотором и держало курс прямо на боевой корабль. Столкновение казалось практически неминуемым. В ведомстве подчеркнули, что моряки действовали без каких-либо отклонений от международных норм, регулирующих предотвращение подобных происшествий. Действия экипажа поддержала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что в той обстановке у фрегата попросту не оставалось иного выхода.

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Юлия Сафиулина
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