Глава МИД России Сергей Лавров назвал атаку Киева на автобус с белорусскими детьми сознательной попыткой посеять панику и подорвать единство народа. Дипломат в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину подчеркнул, что удары наносятся именно по гражданским целям.

Лавров назвал атаку на автобус с детьми из Белоруссии стилем киевского режима. Видео © Telegram /ВЕСТИ

«Комментарии сделаны и нами, и белорусским руководством, Министерством иностранных дел. Это абсолютно в стиле киевского режима. Сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа. Сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям», — ответил Лавров.

Отвечая на вопрос об агрессивных заявлениях главы военного ведомства Украины относительно Крыма, Лавров признался, что не совсем понимает, каким образом тот собирается их реализовывать. Поскольку речь шла о беспилотниках.

«Да, он сказал, но я не очень сильно понял каким образом он собирается это сделать, потому что он сослался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», — подытожил глава МИД РФ.