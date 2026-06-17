Лавров назвал атаку на автобус с детьми из Белоруссии стилем киевского режима
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал атаку Киева на автобус с белорусскими детьми сознательной попыткой посеять панику и подорвать единство народа. Дипломат в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину подчеркнул, что удары наносятся именно по гражданским целям.
Лавров назвал атаку на автобус с детьми из Белоруссии стилем киевского режима. Видео © Telegram /ВЕСТИ
«Комментарии сделаны и нами, и белорусским руководством, Министерством иностранных дел. Это абсолютно в стиле киевского режима. Сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа. Сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям», — ответил Лавров.
Отвечая на вопрос об агрессивных заявлениях главы военного ведомства Украины относительно Крыма, Лавров признался, что не совсем понимает, каким образом тот собирается их реализовывать. Поскольку речь шла о беспилотниках.
«Да, он сказал, но я не очень сильно понял каким образом он собирается это сделать, потому что он сослался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», — подытожил глава МИД РФ.
Напомним, что в Брянской области украинские боевики атаковали с помощью БПЛА рейсовый автобус с юными футболистами из Белоруссии. В салоне находилось 28 несовершеннолетних спортсменов, которые направлялись на сборы в Геленджик. В результате прямого попадания дрона погибла женщина из числа сопровождающих, ещё пять юных игроков и двое взрослых членов делегации получили ранения разной степени тяжести. Вместе с тем глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что Крым в ближайшее время станет «островом» и для россиян начнётся ад. Он отметил, что ВСУ намерены усилить атаки на Крым, и справиться с этим будет очень тяжело.
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