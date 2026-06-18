Разговор президентов дал импульс: Дмитриев анонсировал скорый приезд делегации Штатов

Визит американской делегации в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет ИС «Вести».

По его словам, российско-американский диалог продолжается. Дмитриев отметил, что дополнительную динамику контактам придал недавний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа... Поэтому точно ждём, ждём в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента», — сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что не готов называть конкретные сроки приезда представителей США. При этом он выразил уверенность, что новые контакты между сторонами состоятся уже в ближайшей перспективе. Глава РФПИ также прокомментировал реакцию европейских стран на развитие российско-американского диалога. По его мнению, ряд государств пытается помешать прямым контактам Москвы и Вашингтона.

«Знаете, европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России-США. Они привыкли влиять на Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог Россия-США, это крайне важно. И условно Европа, Британия, Украина пытаются это всячески сорвать», — добавил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в обозримом будущем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. По словам главы МИД, российская сторона ожидает нового раунда контактов с представителями Вашингтона. Лавров напомнил, что помощник президента России Юрий Ушаков ранее уже говорил о планах по организации такого визита. Министр отметил, что Москва рассчитывает получить разъяснения по дальнейшим шагам США в рамках достигнутых договорённостей.

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в 2025–2026 годах стали ключевыми посредниками в контактах между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию. За 2025 год Уиткофф шесть раз посещал РФ: первый визит состоялся 11 февраля, затем 13 марта, 11 апреля, 25 апреля, 6 августа и 2 декабря, причём в декабре его сопровождал Джаред Кушнер. 22 января 2026 года состоялся их седьмой совместный визит в Москву. Очередной визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, согласованный в ходе телефонного разговора Путина и Трампа 14 июня, ожидается после 19 июня — подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.