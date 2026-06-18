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Регион
18 июня, 07:01

Более 260 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Более 260 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников на столицу. Это следует из данных онлайн-табло.

Во Внуково на вылет задержан 31 рейс, ещё три отменены. На прилёт задержаны три борта, отменены пять рейсов. В Шереметьево задержаны 67 вылетов и около 98 прилётов.

В Домодедово на прилёт задержаны 27 рейсов, один отменён. На вылет задержаны 12 рейсов, ещё два сняты. В Жуковском отменён один вылет, на прилёт задержаны шесть рейсов и ещё один отменён.

Массированная атака 180 дронов на Москву стала крупнейшей за два года
Массированная атака 180 дронов на Москву стала крупнейшей за два года

Во всех аэропортах Москвы утром 18 июня приостановили полёты. В Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные места из-за угрозы атаки дронов, в том числе с бортов самолётов. Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлёте к Москве. В Подмосковье из-за дронов повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Подробнее о пострадавших районах Московской области — в материале Life.ru.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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