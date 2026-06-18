Более 260 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА

Более 260 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников на столицу. Это следует из данных онлайн-табло.

Во Внуково на вылет задержан 31 рейс, ещё три отменены. На прилёт задержаны три борта, отменены пять рейсов. В Шереметьево задержаны 67 вылетов и около 98 прилётов.

В Домодедово на прилёт задержаны 27 рейсов, один отменён. На вылет задержаны 12 рейсов, ещё два сняты. В Жуковском отменён один вылет, на прилёт задержаны шесть рейсов и ещё один отменён.