Гражданина Грузии задержали в Польше за убийство художника Скрепецкого

В Польше полиция задержала гражданина Грузии, который подозревается в убийстве российского карикатуриста Семёна Скрепецкого (Роберт Кузовков). Информацией делится в соцсети Х премьер-министр страны Дональд Туск.

«Польские спецслужбы сейчас активно работают над установлением личности заказчика», — уточнил политик.

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