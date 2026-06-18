Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 08:30

Гражданина Грузии задержали в Польше за убийство художника Скрепецкого

Обложка © Telegram / SemyonSkrepetsky

Обложка © Telegram / SemyonSkrepetsky

В Польше полиция задержала гражданина Грузии, который подозревается в убийстве российского карикатуриста Семёна Скрепецкого (Роберт Кузовков). Информацией делится в соцсети Х премьер-министр страны Дональд Туск.

«Польские спецслужбы сейчас активно работают над установлением личности заказчика», — уточнил политик.

Спецслужбы Польши предлагали охрану убитому российскому художнику Скрепецкому
Спецслужбы Польши предлагали охрану убитому российскому художнику Скрепецкому

Напомним, 15 июня в Польше в результате стрельбы погиб 44-летний гражданин России. Им оказался Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков), позиционирующий себя в Сети в качестве художника-карикатуриста. Изначально были задержаны двое граждан Белоруссии. Но позже их отпустили.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar