Гражданина Грузии задержали в Польше за убийство художника Скрепецкого
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В Польше полиция задержала гражданина Грузии, который подозревается в убийстве российского карикатуриста Семёна Скрепецкого (Роберт Кузовков). Информацией делится в соцсети Х премьер-министр страны Дональд Туск.
«Польские спецслужбы сейчас активно работают над установлением личности заказчика», — уточнил политик.
Напомним, 15 июня в Польше в результате стрельбы погиб 44-летний гражданин России. Им оказался Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков), позиционирующий себя в Сети в качестве художника-карикатуриста. Изначально были задержаны двое граждан Белоруссии. Но позже их отпустили.
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