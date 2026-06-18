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18 июня, 13:08

«Киевский режим обезумел»: Украине пригрозили серьёзной расплатой за атаки на Москву

Сенатор Карасин обвинил Киев в безумии после новой атаки на Москву

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Киевский режим потерял здравый смысл, чувство реальности и меры, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя крупнейшую за два года атаку ВСУ на Москву. По его словам, Украину либо подталкивают к таким действиям, либо как минимум не останавливают.

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«Общее впечатление такое, что киевский режим обезумел. Обезумел по многим причинам, но главная из них — это твёрдая поддержка со стороны Евросоюза, НАТО», — отметил сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Он считает, что происходящее несёт серьёзные риски для международной стабильности и может обернуться тяжёлыми последствиями для самой Украины. Парламентарий добавил, что за последние сутки ВСУ запустили по российским регионам более 500 беспилотников. Россия не намерена терпеть подобные атаки и будет принимать адекватные меры защиты и противодействия.

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Напомним, минувшей ночью несколько регионов РФ подверглись массированному налёту дронов ВСУ По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и ликвидировали 555 беспилотников самолётного типа над территорией 19 регионов. При этом атака на Москву стала самой масштабной за последние два года — над столицей уничтожили 180 БПЛА.

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Борис Эльфанд
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