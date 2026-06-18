«Хамство и издевательство»: В ГД ответили на слова Зеленского о мире после ударов по Москве
Депутат Колесник счёл хамством слова Зеленского о мире после атак на Москву
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Член думского комитета по обороне Андрей Колесник резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о возможности завершения конфликта после атак на Москву. Парламентарий назвал такую риторику неприемлемой и оскорбительной.
По мнению депутата, в словах Зеленского сквозит намерение продолжать удары по российской территории, чтобы склонить страну к миру на заведомо невыгодных условиях. Колесник подчеркнул, что подобные формулировки не приняла бы ни одна держава, а Россия с её ядерным статусом тем более не станет их терпеть.
Собеседник NEWS.ru отметил, что Москва пока не задействовала весь потенциал, стараясь обойтись без крайних мер. Однако после налётов на столицу ответ, по его словам, будет гораздо более жёстким, чем все предыдущие. Депутат также напомнил о недавнем письме Зеленского Владимиру Путину, которое, как он считает, было выдержано в том же вызывающем тоне.
Колесник предупредил, что Киеву стоит задуматься о последствиях, поскольку эскалация неизбежно приведёт к тяжёлому возмездию. Он не исключил, что после ответных мер Россия сама может предложить перейти к дипломатическому урегулированию, но уже на своих условиях.
Напомним, что ночная атака беспилотников на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. Всего с начала суток силы ПВО сбили над регионами России 992 дрона ВСУ, из них — более 180 над столицей. В результате атак БПЛА в Московской области пострадало 17 человек, в том числе двое детей. Несколько БПЛА смогли достичь московского НПЗ, там начался пожар, сейчас он локализован.
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