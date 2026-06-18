Мурашко: Пострадавшим при атаке БПЛА на автобус помощь оказана в полном объёме

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что медицинская помощь всем пострадавшим в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области оказана в полном объёме. По его словам, состояние пациентов полностью стабилизировано.

«Медицинская помощь оказана в полном объёме. Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника. Полностью стабилизированы пациенты все, дополнительно выдвигались бригады из Брянска», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что российские специалисты работали совместно с белорусскими коллегами, и вся система оказания помощи действовала слаженно благодаря ранее проведённым совместным учениям.