Мурашко: Пострадавшим при атаке БПЛА на автобус помощь оказана в полном объёме
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что медицинская помощь всем пострадавшим в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области оказана в полном объёме. По его словам, состояние пациентов полностью стабилизировано.
«Медицинская помощь оказана в полном объёме. Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника. Полностью стабилизированы пациенты все, дополнительно выдвигались бригады из Брянска», — сказал Мурашко.
Глава Минздрава отметил, что российские специалисты работали совместно с белорусскими коллегами, и вся система оказания помощи действовала слаженно благодаря ранее проведённым совместным учениям.
Напомним, что 17 июня на территории Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат совершил атаку на автобус, в котором находились воспитанники спортивной школы и танцевальной студии из белорусского города Речица. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, а ещё восемь человек, среди которых было шестеро несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Президент республики Александр Лукашенко расценил произошедшее как провокацию со стороны Украины и заявил, что удар по автобусу с детьми был совершён Вооружёнными силами Украины.
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