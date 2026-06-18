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Регион
18 июня, 18:50

ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках полностью возобновит работу 19 июня

Обложка © Telegram / Мега Белая Дача

Обложка © Telegram / Мега Белая Дача

Торговый центр «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках готовится принять посетителей. О возобновлении полноценной работы объявила пресс-служба объекта.

«Завтра «Мега Белая Дача» возобновит работу в обычном режиме и наш торговый центр будет вновь открыт для гостей», — говорится в сообщении телеграм-канала ТЦ.

В ТЦ «Мега Белая дача» потушили пожар после атаки БПЛА
В ТЦ «Мега Белая дача» потушили пожар после атаки БПЛА

Напомним, сегодня днём в ТЦ «Мега Белая Дача» вспыхнул пожар после падения фрагментов беспилотника на кровлю. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. Посетителей и персонал оперативно вывели, обошлось без пострадавших. Уже к четырём часам вечера торговый центр частично восстановил работу.

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Юрий Лысенко
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