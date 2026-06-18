ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках полностью возобновит работу 19 июня

Торговый центр «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках готовится принять посетителей. О возобновлении полноценной работы объявила пресс-служба объекта.

«Завтра «Мега Белая Дача» возобновит работу в обычном режиме и наш торговый центр будет вновь открыт для гостей», — говорится в сообщении телеграм-канала ТЦ.